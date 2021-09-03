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Сильный порыв ветра повредил крышу корпуса УрФУ в Екатеринбурге

К месту инцидента направлена ремонтная бригада

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Порыв ветра повредил кровлю корпуса Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба вуза.

"Ректорат в курсе происходящего с кровлей корпуса на пр. Ленина, 51. Направлена ремонтная бригада, управление безопасности оцепит территорию вокруг здания", - говорится в сообщении.

По информации Главного управления МЧС России по Свердловской области, в регионе ожидаются сильные дожди, ливни, усиление ветра до 25 м/с. Гражданам рекомендовано отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов, избегать нахождения у стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов.

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РоссияСвердловская область
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