Суд в Киеве обязал полицию зарегистрировать уголовное дело о нападении на Порошенко

КИЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева обязал полицию открыть уголовное дело по факту нападения на экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил в пятницу депутат Киевсовета из фракции партии Порошено "Евросолидарность" Виктор Кононенко.

"Печерский райсуд Киева удовлетворил мою жалобу на бездействие должностных лиц Печерского управления Нацполиции в г. Киеве и обязал их зарегистрировать производство о совершении преступления против государственного деятеля", - написал депутат в Facebook.

28 августа адвокаты Порошенко, свидетели нападения, в частности, Кононенко подали в Печерский суд жалобу на бездействие полиции. Адвокат экс-президента Игорь Головань выразил уверенность, что нападение на бывшего украинского лидера во время празднования Дня независимости Украины 24 августа организовала действующая власть. В ответ советник главы офиса главы государства Михаил Подоляк сообщил, что нападение на бывшего президента, когда ему в лицо плеснули зеленкой, было бытовым хулиганством, и отверг причастность действующих властей к инциденту.

24 августа злоумышленник у входа на станцию метро Крещатик в центре Киева облил Порошенко зеленкой. Инцидент произошел, когда бывший глава государства направлялся к зданию правительства после участия в параде. Зеленка попала Порошенко на лицо, руки и одежду. Подозреваемого оперативно задержали сотрудники полиции. В столичном управлении МВД сообщили, что им оказался 22-летний уроженец Черниговской области.

Порошенко, комментируя инцидент, возложил вину лично на президента Украины Владимира Зеленского. Обратившись к Зеленскому, он призвал не пытаться остановить его политическую деятельность подобными акциями.