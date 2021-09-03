Подозреваемого в наезде на мужчину в Чувашии полицейского арестовали на два месяца

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Ибресинский районный суд в Чувашии арестовал участкового полицейского, который подозревается в наезде на служебном автомобиле на мужчину 1 сентября. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по республике по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Евгения Кузнецова.

По версии следствия, вечером 1 сентября полицейский в состоянии алкогольного опьянения управлял служебным автомобилем "УАЗ-Патриот". Передвигаясь по улице Воинов Интернационалистов в поселке Ибреси в Чувашии, в условиях хорошей видимости он не справился с управлением и совершил наезд на стоящего на обочине встречной полосы пешехода, прижав его к припаркованному рядом автомобилю "Камаз". В результате мужчина получил тяжелые травмы. В настоящее время он госпитализирован.

"Ибресинский районный суд принял решение поместить полицейского под арест на два месяца", - сказала собеседница агентства.

В отношении участкового полицейского возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения"). По информации прокуратуры Чувашии, уровень содержания алкоголя составил 1,019 промилле. Надзорное ведомство взяло на контроль расследование уголовного дела.

Принято решение об увольнении сотрудника полиции из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Кроме того, его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.