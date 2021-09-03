Источник: членов террористической ячейки задержали в Туле

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Сторонники радикального ислама, вербовавшие людей для участия в боевых действиях в Сирии, задержаны в Туле. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Члены террористической ячейки задержаны в Туле", - сказал источник.

По предварительным данным, задержанные вербовали людей для участия в боевых действиях на стороне бандформирований в Сирии. Операцию по задержанию проводили сотрудники управления ФСБ России по региону, МВД и Росгвардии.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям "Содействие террористической деятельности" и "Участие в деятельности террористической организации".