Суд в Москве арестовал экс-сотрудника челябинской таможни за мошенничество

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Таганский суд Москвы в пятницу арестовал бывшего высокопоставленного сотрудника Челябинской таможни Сухроба Лутфуллоева по обвинению в покушении на особо крупное мошенничество. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Лутфуллоеву Сухробу Курбоналиевичу, бывшему сотруднику Челябинской Таможни УТУ ФТС России, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказали в пресс-службе.

По версии следствия, Лутфуллоев мог быть посредником между бизнесменом и должностными лицами таможенных органов, обеспечивая предпринимателю беспрепятственный ввоз незаконных товаров из Китая в Россию. Он был уволен из органов ФТС пять лет назад.