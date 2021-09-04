В Калифорнии снизились темпы распространения лесного пожара "Калдор"

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Темпы распространения лесного пожара "Калдор" в штате Калифорния снизились. Об этом сообщило в пятницу агентство AP.

По его сведениям, пожар остановился лишь в нескольких километрах от известной курортной зоны у озера Тахо, однако за сутки в этом районе не было зафиксировано значительного распространения огня. "Подводя итоги, я бы описал ситуацию словами "осторожный оптимизм", и это результат большого количества тяжелой работы за более чем две недели", - приводит агентство слова руководителя местных пожарных Тима Эрнста.

Отмечается, что специалистам благодаря относительно благоприятным погодным условиям удалось локализовать 29% пожара, что на 6% больше, чем днем ранее. "Очень позитивный тренд в плане погоды, это очень важно для нас, давайте воспользуемся этим погодным окном", - сказал представитель лесоохранной службы США Дин Гоулд.

Площадь пожара "Калдор", начавшегося еще в середине августа в горных малообитаемых районах Сьерра-Невады на востоке Калифорнии, превысила в пятницу 862 квадратных километра. Ранее власти вынуждены были объявить об эвакуации около 30 тыс. человек. Уничтожено свыше 600 построек, распространение огня может угрожать еще 30 тыс. зданий.

В среду вечером президент США Джо Байден распорядился предоставить федеральную помощь властям штата Калифорния. Распоряжение Байдена предполагает выделение помощи властям штата со стороны Министерства внутренней безопасности США и Федерального управления по чрезвычайным ситуациям.