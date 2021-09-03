Спасатели локализовали пожар в костеле Святого Николая в Киеве

КИЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Пожар в римско-католическом костеле Святого Николая, расположенном в центре Киева, локализован. Об этом в пятницу сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

"3 сентября в ГСЧС поступила информация, что в Печерском районе столицы по ул. Большая Васильковская 75, в костеле Святого Николая в органном зале возник пожар. В 22:40 (совпадает с мск) пожар локализован. Предварительно жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГСЧС Украины.

Уточняется, что в тушении пожара задействованы 80 человек и 16 единиц техники. Причины возникновения пожара устанавливаются.