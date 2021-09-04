Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на северо-западе Китая

ПЕКИН, 4 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в субботу на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе КНР. Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр.

По его сведениям, подземные толчки были зарегистрированы в округе Хотан, расположенном недалеко от границы с Пакистаном. Эпицентр землетрясения находился на территории уезда Пишань (по-уйгурски Гума), очаг залегал на глубине 7 км.

Информации о пострадавших или разрушениях в Хотане, где проживает более 2,5 млн человек, не поступало.