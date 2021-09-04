Штормовое предупреждение из-за сильного дождя и ветра объявили в Магаданской области

ТАСС, 4 сентября. На 4 и 5 сентября спасатели объявили экстренное предупреждение в восьми из девяти районов Магаданской области в связи с прогнозируемыми сильными дождями и ветром, сообщили журналистам в пожарно-спасательном центре региона.

"Объявлено экстренное предупреждение на 4-5 сентября 2021 года. Существует вероятность возникновения ЧС до муниципального уровня, <…> связанных с повреждением или обрывом линий электропередачи и линий связи, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения, дорожно-коммунальных служб, нарушениями автомобильного сообщения, затруднениями в работе всех видов транспорта, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением и деформацией слабо укрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций", - рассказали в центре.

Спасатели также предупредили, что из-за дождей в регионе возможны размыв дорог, мостов, дамб, затопление пониженных участков местности, населенных пунктов, сельхозугодий, активизация оползневых и обвально-осыпных процессов.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Магаданской области, 4 сентября в Ольском, Омсукчанском и Северо-Эвенском городских округах в течение дня ожидается юго-западный штормовой ветер с порывами до 20 м/с. На следующий день на территории всех муниципальных образований региона, кроме Магадана, прогнозируются местами сильные дожди, местами штормовой ветер скоростью до 20 м/с.

Сейчас в регионе пасмурная, но пока еще спокойная погода. Есть легкий ветер, местами идет дождь.