Пожар в Медногорском городском округе в Оренбуржье ликвидировали

ТАСС, 4 сентября. Пожар в Медногорском городском округе Оренбургской области, где в пятницу загорелась сухая трава, а потом огонь перекинулся на жилые дома и хозяйственные постройки, ликвидировали. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Пожар в Медногорском городском округе полностью ликвидирован. К тушению пожара привлекались 155 человек и 47 единиц техники, в том числе от МЧС России 57 человек и 13 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Эвакуация населения не требовалась", - говорится в сообщении.

Ранее в Медногорском городском округе был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Пожар начался утром в пятницу, горела сухая трава. Позже огонь перекинулся на прилегающие постройки. Огнем были повреждены один неэксплуатируемый дом, один строящийся дом и несколько хозяйственных построек и гаражей.

Прокурор Медногорска Андрей Черепанов организовал проверку по факту пожара, а также выехал на место происшествия с целью координации действий аварийно-спасательных и оперативных служб.