Один человек погиб в ДТП с грузовиком на трассе в Иркутской области

ТАСС, 4 сентября. Грузовой автомобиль столкнулся с двумя легковыми иномарками на федеральной трассе "Сибирь" в Усольском районе Иркутской области. В результате ДТП один человек погиб и трое пострадали, сообщило в субботу региональное управление ГИБДД.

"В нескольких километрах от села Биликтуй на федеральной автодороге "Сибирь" произошло столкновение автомобилей Toyota Camry, Toyota Mark II и большегруза "МАЗ". В результате происшествия 22-летний водитель Toyota Camry скончался при доставлении в больницу. Медицинская помощь понадобилась двум пассажирам Toyota Camry [в возрасте]18 [лет] и 21 [года], а также 24-летнему водителю Toyota Mark II", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Обстоятельства и причины автоаварии устанавливаются.