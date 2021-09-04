Группа альпинистов из Астрахани запросила помощь спасателей в горах Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 4 сентября. /ТАСС/. Спасатели вышли на помощь группе альпинистов из Астрахани, находящихся в ущелье Безенги в Черекском районе Кабардино-Балкарии. В поисково-спасательных работах задействован вертолет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Вечером 3 сентября в ЦУКС ГУ МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что в Черекском районе, ущелье Безенги, высота 3 200 м, зарегистрированная группа в составе пяти человек из Астрахани попросила о помощи. По предварительной информации, одному из участников группы стало плохо", - сообщили в МЧС.

4 сентября в 11:15 на поисково-спасательные работы с привлечением вертолета Ми-8 МЧС России выдвинулись четыре спасателя Эльбрусского ВПСО МЧС России.