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Женщина и ребенок погибли при пожаре в жилом доме в Подмосковье

ЧП произошло в деревне Улитино в Одинцовском районе

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Женщина и ребенок погибли в результате пожара в многоквартирном двухэтажном жилом доме в деревне Улитино. Об этом ТАСС субботу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"Пожар произошел в многоквартирном двухэтажном доме в деревне Улитино, дом №1 в Одинцовском районе. В результате погибли два человека - женщина и ребенок", - сказал собеседник агентства.

Площадь пожара составила 3 кв. м, в данный момент он ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются.

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