Женщина и ребенок погибли при пожаре в жилом доме в Подмосковье

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Женщина и ребенок погибли в результате пожара в многоквартирном двухэтажном жилом доме в деревне Улитино. Об этом ТАСС субботу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"Пожар произошел в многоквартирном двухэтажном доме в деревне Улитино, дом №1 в Одинцовском районе. В результате погибли два человека - женщина и ребенок", - сказал собеседник агентства.

Площадь пожара составила 3 кв. м, в данный момент он ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются.