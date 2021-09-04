В Нижегородской области арестовали мужчину, задержанного по подозрению в похищении девушки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сентября. /ТАСС/. Мужчина, задержанный по подозрению в похищении девушки в Нижегородской области, арестован. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области 39-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. "в", "г" ч. 2 ст. 126 УК РФ. Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя СК России об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 24 августа 23-летняя девушка встретилась с ранее незнакомым ей мужчиной, с которым она познакомилась на сайте знакомств, и уехала с ним в неизвестном направлении, после чего связь с ней прервалась.

Девушку обнаружили в подвале гаража в Приокском районе Нижнего Новгорода. На допросе потерпевшая рассказала следователям СК, что мужчина, угрожая ножом, увез ее в подвальное помещение гаража, где удерживал с момента исчезновения до обнаружения, а также совершал в отношении нее сексуальные преступления.

Сейчас следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательств по уголовному делу, назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы, сообщили в СК РФ.