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В ДТП в Кузбассе один человек погиб и двое пострадали

Виновник аварии скрылся с места происшествия

КЕМЕРОВО, 4 сентября. /ТАСС/. Полицейские в Кузбассе разыскивают водителя иномарки, который в субботу в городе Ленинск-Кузнецкий столкнулся с легковым автомобилем и скрылся с места происшествия. В результате аварии один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля BMW, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Lada Granta. В результате ДТП 48-летний водитель Lada из поселка Крапивинский погиб, два его пассажира - 25-летняя женщина и 29-летний мужчина - получили травмы. Водитель BMW с места происшествия скрылся. Сотрудники полиции уже установили его личность. Им оказался 23-летний житель города Ленинск-Кузнецкий. Сейчас проводятся розыскные мероприятия по установлению его местонахождения", - говорится в сообщении.

Следователями полиции возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), которая предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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РоссияКемеровская область
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