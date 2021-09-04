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В Новосибирске женщина и ребенок пострадали при столкновении троллейбуса с автобусом

Их доставили в больницу

НОВОСИБИРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Троллейбус, автобус и легковой автомобиль столкнулись днем в субботу на улице Гоголя в Новосибирске. В результате аварии пострадали два пассажира общественного транспорта, сообщили журналистам в городской ГИБДД.

"Сегодня водитель двигался на троллейбусе по улице Гоголя и в пути следования столкнулся с автобусом, в результате чего произошло столкновение автобуса с автомобилем Renault, который двигался в попутном направлении. Пострадали пассажиры автобуса - женщина 1985 года рождения и ее ребенок - девочка 2015 года рождения", - говорится в сообщении.

Медики доставили пострадавших в больницу. На месте происшествия работает экипаж ДПС, обстоятельства и причины автоаварии устанавливаются.

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