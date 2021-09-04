Полиция задержала 18 человек во время гей-парада в Каунасе

ВИЛЬНЮС, 4 сентября. /ТАСС/. Около 20 человек были задержаны полицией в субботу во время гей-парада в Каунасе, втором по численности населения городе Литвы. Об этом сообщило радио LRT.

"Среди противников шествия были задержаны 18 человек, действия которых нарушали общественный порядок", - уточнило LRT.

Шествие представителей сексуальных меньшинств прошло по центральной улице города. В нем, по оценке СМИ, участвовали около 2 тыс. человек. Противники парада облили пивом одного из участников, забросали яйцами других и попытались перекрыть дорогу шествию. Произошли мелкие стычки с полицией, которая дежурит в Каунасе в усиленном режиме.

Гей-парад в Каунасе прошел впервые. Раньше он неизменно проходил в столице страны. Каунасские власти отказались утверждать его маршрут, ссылаясь на ремонтные работы на улицах, однако организаторы обжаловали решение мэрии в суде.