Националисты установили заграждения из автомобильных шин на въезде в Цетине

БЕЛГРАД, 4 сентября. /ТАСС/. Черногорские националисты установили заграждения из автопокрышек на въездах в историческую столицу республики город Цетине, где в воскресенье пройдет интронизация митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия Сербской православной церкви. Об этом сообщил в субботу черногорский портал IN4S.

Сообщается, что националисты прорвали кордоны полиции, разрушили металлические ограждения у Цетиньского монастыря, где пройдет интронизация. Радикалы возводят на основных транспортных въездах в окруженный горами город баррикады из автомобильных покрышек. Они также рассыпают на дороге камни с целью помешать духовенству и верующим приехать на церемонию. Собравшиеся скандируют "Это Черногория", а также по-итальянски "E viva Montenegro!" (лозунг черногорских националистов, сбежавших в Италию в начале ХХ в.).

Черногорская полиция не препятствует действиям радикальных группировок. На некоторых кадрах видно, что полицейские здороваются с участниками протеста.

Журналисты сербского национального телевидения сообщают, что не смогли проехать в город Цетине и были вынуждены развернуться на въезде в город из соображений личной безопасности. В настоящее время город заблокирован.

В Черногории резко обострилась обстановка в связи с предстоящей 5 сентября интронизацией митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия. В город Цетине, где запланирована церемония интронизации, стягиваются националистические и профашистские черногорские группировки, а также сторонники канонически непризнанной "черногорской церкви". Координирует процесс бывшая правящая партия страны - Демократическая партия социалистов Черногории во главе с Мило Джукановичем, который утратил власть в стране на фоне массовых протестов верующих против ущемления Сербской православной церкви.

Совбез Черногории заявил в пятницу об усилении координации разведслужб и органов безопасности перед интронизацией. Офис ООН в Черногории выразил обеспокоенность обострением ситуации в республике. В свою очередь СПЦ призвала верующих к сохранению "братской любви" в преддверии интронизации, на которую в качестве главного гостя прибыл патриарх Сербский Порфирий.