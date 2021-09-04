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Три человека пострадали в результате стрельбы у университета в Балтиморе

Угрозы жизни пострадавших нет

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Полиция американского Балтимора (штат Мэриленд) сообщила о стрельбе утром в субботу на территории Таусоновского университета. В результате инцидента трое человек пострадали.

"Три человека получили ранения [в ходе стрельбы] на территории кампуса университета. Полиция проводит расследование", - отмечается в сообщении правоохранителей в Twitter.

По данным руководства университета, угрозы жизни пострадавших нет. При этом из получивших ранения только одна девушка является студенткой данного учебного заведения.

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