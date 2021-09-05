Движение транспорта на съезде со Щелковского шоссе на МКАД полностью перекрыли

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Каток отцепился от грузового автомобиля при съезде со Щелковского шоссе на внешнюю сторону МКАД и выехал на проезжую часть. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"При съезде со Щелковского шоссе на внешнюю сторону МКАД на проезжую часть съехал каток, отцепившись от грузового автомобиля. На месте работают оперативные службы", - указано в публикации.

Движение на съезде со Щелковского шоссе в сторону области полностью перекрыто. Департамент призвал водителей планировать маршруты объезда участка, где произошло ДТП.