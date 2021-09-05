{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: на автомобиль с японским режиссером Такэси Китано напал мужчина с ножом и киркой

По данным агентства Kyodo, полиция выясняет обстоятельства случившегося

ТОКИО, 5 сентября. /ТАСС/. Автомобиль, в котором находился известный японский режиссер и шоумен Такэси Китано, подвергся нападению мужчины, вооруженного ножом и киркой. Об этом сообщило в воскресенье агентство Kyodo.

По его данным, инцидент произошел минувшей ночью близ здания телевизионной станции канала TV Tokyo. Нападавший был задержан на месте, 74-летний Китано не пострадал. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства случившегося. Помимо кирки, с которой злоумышленник в возрасте от 40 до 50 лет бросился на машину, при нем был также обнаружен нож с 10-сантиметровым лезвием.

Теги
ЯпонияКитано, Такэси
Землетрясение магнитудой 3,6 произошло рядом с Курильскими островами
Угрозу цунами не объявляли
Читать полностью