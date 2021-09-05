СМИ: на автомобиль с японским режиссером Такэси Китано напал мужчина с ножом и киркой

ТОКИО, 5 сентября. /ТАСС/. Автомобиль, в котором находился известный японский режиссер и шоумен Такэси Китано, подвергся нападению мужчины, вооруженного ножом и киркой. Об этом сообщило в воскресенье агентство Kyodo.

По его данным, инцидент произошел минувшей ночью близ здания телевизионной станции канала TV Tokyo. Нападавший был задержан на месте, 74-летний Китано не пострадал. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства случившегося. Помимо кирки, с которой злоумышленник в возрасте от 40 до 50 лет бросился на машину, при нем был также обнаружен нож с 10-сантиметровым лезвием.