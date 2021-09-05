Более 20 природных пожаров ликвидировали в Свердловской области за сутки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. В Свердловской области за сутки ликвидировали 21 пожар на площади более 1,3 тыс. га, сообщили журналистам в департаменте информационной политики региона.

"Ликвидирован 21 пожар на площади 1 335,66 га, в том числе крупное возгорание в районе озера Глухое и коллективного сада "Мирный", которое действовало с 14 августа. Его площадь достигала 760 га", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что также за сутки на территории возникло 11 новых пожаров на площади 1 006,8 га, всего действует 31 пожар на площади 7 718,8 га, из них локализованы 24 на площади 7 335,5 га.

На автоматических станциях контроля качества атмосферного воздуха в Екатеринбурге, Ревде и Первоуральске превышений максимально разовых ПДК по всем измеряемым веществам не зафиксировано.