В МЧС заявили, что уровень воды в реке Селенга в Бурятии продолжает падать

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Спад уровня воды продолжается на всем протяжении реки Селенга в Бурятии, где из-за паводка был введен режим ЧС регионального уровня. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Наблюдается спад уровня воды на всем протяжении русла реки Селенга и ее притоках. За сутки уровень воды на реке в городе Улан-Удэ понизился на 13 см, в населенном пункте Наушки - на 6 см", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что на территории республики остаются подтопленными 70 домов и 939 приусадебных участков в десяти населенных пунктах. "На территории Иволгинского района и города Улан-Удэ продолжают функционировать два пункта временного размещения, где сейчас пребывают 27 человек. Всем необходимым они обеспечены", - добавили в министерстве.

В зоне подтопления работает аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Бурятии, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, рабочие группы муниципальных образований, совместно с местным населением и волонтерами. Всего к ликвидации последствий паводка привлечены 197 человек и 74 единицы техники.

В минувшие выходные большая вода пришла в Бурятию по Селенге (главный приток озера Байкал) с территории Монголии, подтопления начались в Кяхтинском районе, на юге региона, затем паводок начался в населенных пунктах районов, расположенных вдоль русла реки, а также в Улан-Удэ. 3 сентября был введен режим ЧС регионального уровня.