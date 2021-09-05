В Минздраве назвали причину плохого самочувствия учеников нижегородской гимназии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сентября. /ТАСС/. Причиной жалоб на ухудшение состояния здоровья учеников нижегородской гимназии №13 стал норовирус, сообщил в воскресенье на своей странице в Instagram замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде более 20 жалоб поступило на ухудшение состояния здоровья учеников местной гимназии. Три человека попали в больницу, одного из них выписали. Здоровью школьников ничего не угрожает.

"Получили результаты анализов на микрофлору. Учащие гимназии №13 Нижнего Новгорода заразились норовирусом", - написал министр.

Мелик-Гусейнов добавил, что утром 5 сентября отдельные горожане обращаются за медицинской помощью. "Это соответствует инкубационному периоду данного возбудителя. Симптомы проявляются в течение двух-трех суток после контакта с заразившимся. Лечение проводится амбулаторно, при необходимости готовы задействовать стационар. Но такой необходимости в настоящий момент нет", - добавил министр.