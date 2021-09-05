{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Туве

Его эпицентр находился возле озера Кара-Холь

ТАСС, 5 сентября. Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано днем в горах на западе Республики Тыва, следует из оперативного сообщения Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение было зафиксировано в 14:44 (10:44 мск) Эпицентр располагался рядом с озером Кара-Холь. Интенсивность в эпицентре составила 6,1.

Информации о жертвах и разрушениях в результате подземного толчка нет. Ближайший к эпицентру населенный пункт - cело Кара-Холь Бай-Тайгинского кожууна Тувы находится на значительном удалении от места землетрясения.

Теги
РоссияТыва
В Волгограде пострадали пять человек при столкновении двух машин
Среди пострадавших годовалый ребенок
Читать полностью