Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Туве

ТАСС, 5 сентября. Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано днем в горах на западе Республики Тыва, следует из оперативного сообщения Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение было зафиксировано в 14:44 (10:44 мск) Эпицентр располагался рядом с озером Кара-Холь. Интенсивность в эпицентре составила 6,1.

Информации о жертвах и разрушениях в результате подземного толчка нет. Ближайший к эпицентру населенный пункт - cело Кара-Холь Бай-Тайгинского кожууна Тувы находится на значительном удалении от места землетрясения.