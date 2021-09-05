Площадь активного горения лесов в Мордовском заповеднике сократилась до 0,2 га

ТАСС, 5 сентября. Площадь оставшегося очага пожаров в Мордовском заповеднике уменьшилась до 0,2 га. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

"По состоянию на 5 сентября очаг в северо-западной части заповедника локализован. Площадь активного горения второго очага в северо-восточной части составляет 0,2 га, площадь, пройденная огнем, 6 400 га", - сообщили в МЧС.

Как сообщили в пресс-службе, на сегодня основная задача группировок - это окарауливание площади, пройденной огнем, проливка и дотушивание тлеющих очагов пожара с использованием ранцевых огнетушителей и шанцевых инструментов. Пожарными осуществляется расширение и создание просек, а также минерализированных полос.

В ликвидации пожара задействовали более 1 000 человек и 240 единиц техники. "Сил и средств достаточно. Работы по ликвидации пожара продолжаются", - добавили в МЧС.

Как ранее сообщали в МЧС региона, площадь активного горения в пятницу, 3 сентября, составляла 7 га.

О пожаре в заповеднике

Пожар на территории Мордовского государственного природного заповедника им. П. Г. Смидовича в Темниковском районе Мордовии возник 3 августа в результате грозы на пострадавшей от пожаров 2010 года территории, где остался валежник. Из-за жаркой, засушливой погоды и порывистого ветра огонь быстро распространился по территории заповедника и приблизился к Нижегородской области и закрытому городу Сарову, в котором находится Российский федеральный ядерный центр.

Мордовский государственный природный заповедник создан 5 марта 1936 года. Его площадь превышает 32,1 тыс. га. В заповеднике встречаются редкие животные и растения, занесенные в Красную книгу России.