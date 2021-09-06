ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Активность вулкана Шивелуч на Камчатке резко снизилась, несмотря на прогнозы ученых о возможном сильном извержении. Об этом сообщается на сайте Ключевской вулканостанции.

"Активность Шивелуча резко снизилась. Раскаленных лавин практически нет. Наблюдаются редкие камнепады с кромки кратера, кромка кратера ночью продолжает светиться", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, несмотря на все предупреждения спасателей и вулканологов об опасности приближения к вулкану, каждую ночь там появляются туристы. 1 сентября ученые говорили о возможном сильном извержении Шивелуча, однако эти прогнозы пока не подтвердились.

Регулярные парогазовые выбросы вулкана с конца августа угрожают авиасообщению по маршруту Елизово - Усть-Камчатск.

Вулкан Шивелуч два-три раза в неделю выбрасывает столб пепла с газом на высоту до 3,5 км. Это северный действующий вулкан полуострова Камчатка. Он расположен в 50 км от поселка Ключи, в котором проживают около 5 тыс. человек.