СМИ: в результате падения легкого грузовика с обрыва в Китае погибли 12 человек

ПЕКИН, 6 сентября. /ТАСС/. Двенадцать человек погибли в результате падения легкого грузовика в провинции Аньхой на востоке Китая. Об этом сообщила в понедельник газета China Daily.

По сведениям издания, ЧП произошло в воскресенье во второй половине дня в уезде Тайху. В момент ДТП в машине находились водитель и 13 пассажиров.

Как уточнила полиция, 11 человек погибли на месте, еще один умер уже в больнице. Еще двое находятся под наблюдением врачей, их состояние стабильное.

Правоохранительные органы приступили к выяснению обстоятельств аварии. Ведется следствие.