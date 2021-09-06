В Приамурье осудили руководителей управляющих компаний за мошенничество на 18 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Двух руководителей нескольких управляющих компаний в Белогорске Амурской области приговорили к реальному и условному срокам за мошенничество на общую сумму более 18 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Амурской области.

"Приговором Благовещенского городского суда осуждены бывший директор ООО "Домоуправления № 1, 3, 5, 9, 12", "Домоуправление Белогорье" и руководитель ООО "АТК", "МСУ" и "РемонтникК". Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", - говорится в сообщении.

Суд установил, что с апреля 2009 по май 2014 года руководитель ООО "Домоуправления № 1, 3, 5, 9, 12" и "Домоуправление Белогорье" и состоящий с ним в родстве руководитель ООО "АТК", "МСУ" и "РемонтникК" похищали денежные средства, принадлежащие ОАО "Амурские коммунальные системы", поступающие от населения за жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, мужчины знали о наличии фиктивно заключенных договоров на поставки товара в управляющие компании. Нанесенный ущерб оценивается в 18,7 млн рублей.

"Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил одному из виновных пять лет лишения свободы сроком с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а второму - четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года", - добавили в прокуратуре региона.