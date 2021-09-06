Прокуратура нашла нарушения в вологодской компании, чей автобус с паломниками попал в ДТП

ВОЛОГДА, 6 сентября. /ТАСС/. Ряд нарушений обнаружили в деятельности транспортной компании "Междуречье авто", чей автобус с паломниками попал 14 августа во Владимирской области в ДТП, в котором пострадали 16 человек. Выявили нарушения при проведении медицинских осмотров и обеспечении техники безопасности, говорится в сообщении прокуратуры Вологодской области.

"Проведена проверка в ООО "Междуречье авто". Установлены нарушения требований законодательства о безопасности дорожного движения, лицензировании и трудового законодательства Также проверкой установлены нарушения при прохождении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров", - говорится в сообщении.

Кроме того, исполняющий обязанности специалиста по обеспечению безопасности дорожного движения ООО "Междуречье авто", не был официально трудоустроен, фактически работу не выполнял, зарплата ему не начислялась.

По итогам проверки в Ространснадзор и Государственную инспекцию труда в Вологодской области направили материалы для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности. В отношении водителя автобуса 14 августа следственным отделом ОМВД России по Александровскому району Владимирской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Следственный отдел по городу Александрову следственного управления СК РФ по Владимирской области 17 августа по факту аварии возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ "Выполнение работ, не отвечающих условиях безопасности".

Столкновение туристического автобуса, следовавшего с паломниками из Вологды в Москву, и большегруза произошло около 03:15 мск 14 августа на 97-м км федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" в Александровском районе Владимирской области. Автобус "Неоплан" под управлением 57-летнего водителя столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем МАН с полуприцепом. В результате пострадали 16 человек, шесть из них госпитализировали. По данным прокуратуры, причиной ДТП могло быть нарушение скоростного режима.