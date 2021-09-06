Число жертв урагана "Ида" и его последствий достигло 63

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 63 человека погибли в США в результате различных инцидентов, связанных с ураганом "Ида". Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на органы власти штатов.

По обновленным данным, 17 человек умерли в штате Нью-Йорк, 27 - в Нью-Джерси, 13 в Луизиане, четверо в Пенсильвании, по одному в штатах Коннектикут и Мэриленд. Однако число умерших может впоследствии увеличиться. Кроме того, в штате Нью-Джерси еще четыре человека числятся пропавшими без вести.

По данным портала poweroutage.us, к настоящему времени в Луизиане без электричества остаются примерно 550 тыс. потребителей. В пятницу президент США Джо Байден совершил поездку в город Новый Орлеан, расположенный в этом штате. Во вторник американский лидер посетит штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси для оценки ущерба.

В воскресенье президент США Джо Байден распорядился предоставить дополнительную федеральную помощь властям штата Нью-Джерси из-за последствий урагана "Ида". Как отметили в Белом доме, помощь может включать в себя гранты на временное жилье и ремонт домов, низкопроцентные займы на покрытие ущерба, причиненного незастрахованному имуществу, и другие программы, помогающие частным лицам и владельцам бизнеса оправиться от последствий стихийного бедствия.

Ураган четвертой категории "Ида" обрушился на Луизиану 29 августа, вскоре он ослаб до тропического шторма. Его последствия распространились и на северо-восток страны.