Сбой в работе информсистем на границе с Литвой и Калининградской областью ликвидировали

КАЛИНИНГРАД, 6 сентября. /ТАСС/. Очередь грузовиков на выезд из России на многостороннем пункте пропуска "Чернышевское" на границе с Литвой в Калининградской области, возникшая в воскресенье из-за сбоя в работе информационных систем на литовской стороне, сократилась до 30 машин. Сбой ликвидировали, ситуация улучшается, сообщила ТАСС в понедельник руководитель пресс-службы Калининградской областной таможни Оксана Иванова.

"В воскресенье в 21:00 (22:00 мск) литовская сторона сообщила, что сбой в работе информационных систем ликвидирован. Скорость пропуска машин через границу увеличилась. Сейчас очередь грузовиков на выезд из области сократилась до 30 машин, тогда как днем в воскресенье она превышала 100 грузовиков", - сказала Иванова. За прошедшие сутки на выезд из области оформили 202 автомобиля, на въезд с территории Литвы - 163, уточнила собеседница агентства.

Очереди на границе с Литвой в Калининградской области возникали в марте и апреле 2021 года. В отдельные дни очередь достигала 240 фур на российской стороне. Тогда проблема была связана со сбоем системы электронного декларирования грузов на литовской стороне, а также перекладкой дорожного полотна на пункте пропуска "Кибартай".

В Калининградской области расположены четыре многосторонних пункта пропуска через границу с Литвой. Два из них закрыли из-за пандемии. Возможности еще одного - в Советске - ограничены из-за того, что пропуск осуществляется через исторический мост королевы Луизы, открытый осенью 1907 года. На нем действуют ограничения по грузоподъемности машин. В декабре 2020 года в Калининградской области ввели в эксплуатацию многосторонний автомобильный пункт пропуска "Дубки" пропускной способностью 4 тыс. транспортных средств и 15,5 тыс. человек в сутки. Он должен разгрузить МАПП "Чернышевское", но пока литовская сторона не открыла его со своей стороны. Основной поток грузового транспорта приходится на МАПП "Чернышевское", пропускная способность которого составляет 300 машин в обе стороны в сутки.