Суд оштрафовал поставщика продуктов в институт ФСИН в Вологде, где отравились курсанты

ВОЛОГДА, 6 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Вологодской области вынес штраф компании и ее директору за недобросовестную поставку продуктов в Вологодский институт права и экономики (ВИПЭ ФСИН России), где в мае 2021 года отравились 86 курсантов. Выявили нарушения технического регламента со стороны поставщика продуктов, говорится в сообщении прокуратуры Вологодской области.

Вспышка острой кишечной инфекции произошла 16 мая 2021 года, отравились 86 курсантов, из них 72 госпитализировали. Позже управление Роспотребнадзора по области назвало предварительной причиной отравления ротавирусную инфекцию.

"По результатам проверки, проведенной органами прокуратуры по факту массового отравления курсантов ВИПЭ ФСИН России, поставщик пищевой продукции привлечен к ответственности <…>, выявлены нарушения технического регламента в сфере безопасности пищевой продукции со стороны поставщика", - говорится в сообщении.

В частности, на складе института не было необходимого контроля за температурно-влажностным режимом хранения продуктов, отсутствовали маркировочные ярлыки от изготовителя с информацией о продукции, медицинские книжки имелись не у всех работников, кто контактировал с пищевой продукцией.

По результатам рассмотрения материалов прокуратуры Арбитражный суд Вологодской области привлек недобросовестного поставщика пищевой продукции к административной ответственности в виде штрафа в 50 тыс. рублей, директору предъявили штраф в 10 тыс. рублей, сообщили в прокуратуре. Помимо этого, следственные органы СК РФ по региону расследуют уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".