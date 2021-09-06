Дело по факту нападения осужденных на сотрудника колонии возбудили в Приангарье

ИРКУТСК, 6 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения осужденных на сотрудника исправительной колонии в городе Ангарске Иркутской области. Об этом в понедельник сообщили журналистам в региональном следственном управлении СК России.

"3 сентября осужденные, содержащиеся в ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Иркутской области, находясь на территории указанного исправительного учреждения, применили насилие в отношении младшего инспектора отдела безопасности. По данному факту следственным отделом по Ангарску следственного управления СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности", - говорится в сообщении.

По версии следствия, днем 3 сентября сотруднику отдела безопасности поступила информация, что один из осужденных незаконно находится на территории, которая огораживает жилую зону и больницу ИК-2. Инспектор ФСИН задержал мужчину в связи с нарушением правил внутреннего распорядка. В этот момент несколько осужденных, увидев происходящее, подбежали и применили в отношении сотрудника исправительной колонии насилие.

Следователи СК установили всех, кто применял насилие к сотруднику колонии. Проводятся необходимые следственные действия.