Суд в Челябинске пожизненно лишил свободы убийцу шести человек

ЧЕЛЯБИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Челябинский областной суд в понедельник признал жителя города Миасса Анатолия Шанаурова виновным в убийстве шести человек. Ему назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Анатолий Шанауров 1990 года рождения признан виновным в умышленном причинении смерти шести лицам (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима", - сказали в пресс-службе.

По данным суда, Шанауров разработал план нападения и убийства людей, ведущих асоциальный образ жизни или злоупотребляющих спиртными напитками, мотивом стала неприязнь к ним. В июле 2020 года в Миассе в вечернее время он выходил на улицу, брал с собой молоток и алкоголь, знакомился с мужчинами и предлагал им выпить в уединенном месте. После наступления опьянения у потерпевших Шанауров наносил им молотком множество ударов по голове, трупы прятал в кустах. Кроме того, прри обыске в его доме обнаружили самодельный гладкоствольный пистолет.

В судебном заседании Шанауров вину в преступлениях признал полностью. По поводу хранения пистолета он пояснил, что в 2003 году по его просьбе отец изготовил оружие, из которого он стрелял по бутылкам, но потом убрал его и забыл.