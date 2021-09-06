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Подозреваемый в убийстве сестры и племянницы в Подмосковье сдался следствию

В ближайшее время следствие будет добиваться ареста подозреваемого

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве молотком и топором сестры и племянницы в Подмосковье сдался следователям и признал вину. Об этом ТАСС сообщила помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Анна Тертичная.

По данным следствия, 4 сентября в частном доме в деревне Власово Лотошинского городского округа подозреваемый на почве длительного семейного конфликта и неприязненного отношения забил до смерти своих 67-летнюю сестру и 37-летнюю племянницу молотком и топором. "После совершенного убийства подозреваемый сообщил об этом в правоохранительные органы. На допросе мужчина дал признательные показания и сообщил об обстоятельствах совершенного преступления", - сообщила Тертичная.

Расследуется уголовное дело об убийстве, назначена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время следствие будет добиваться ареста фигуранта.

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