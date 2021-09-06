В Ростовской области арестовали полицейского, подозреваемого в крупной взятке

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сентября. /ТАСС/. Сотрудник полиции в Ростовской области, подозреваемый во взятке в размере 1 млн рублей, помещен судом под арест, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Ранее стало известно, что полиция начала служебную проверку в отношении сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК) УМВД РФ по Ростову-на-Дону по факту противоправных действий. Как уточнял источник ТАСС, речь шла о крупной взятке, которую полицейский требовал у представителя коммерческих структур.

"Возбуждено уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного отделения №13 ОЭБиПК УМВД России по Ростову-на-Дону. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). <...> В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, речь идет о взятке, которую подозреваемый получил в Ростове-на-Дону от начальника службы безопасности одного из медицинских центров. "Получил от начальника службы безопасности одного из медицинских центров взятку в размере 1 млн рублей за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела. После получения денежных средств он был задержан сотрудниками УФСБ России по Ростовской области", - уточнили в пресс-службе.