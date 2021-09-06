СК завершил расследование дела о крушении судна "Восток"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о крушении рыболовецкого судна "Восток" в 2018 году, при котором погибли 20 членов экипажа. Об этом журналистам сообщила в понедельник официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи его в суд", - сказала она.

По данному уголовному делу обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, предъявлено Андрею Клочкову, который на тот момент занимал должность заместителя директора по безопасности мореплавания в ООО "ДВ-флот".

По версии следствия, обвиняемый не подготовил экипаж рыболовецкого морского судна (РМС) "Восток" к действиям в потенциально возможных аварийных ситуациях. "В отсутствие практических навыков и готовности экипажа к борьбе за живучесть судна Клочков допустил выход РМС "Восток" из порта Донхэ Республики Корея в порт Холмск Сахалинской области", - сказала Петренко. Кроме того, Клочков располагал сведениями о неблагоприятных погодных условиях в акватории Японского моря в районе предполагаемого маршрута движения судна, но в нарушение своих должностных обязанностей не обеспечил экипаж "Востока" полной и своевременной информацией по эксплуатации судна в таких погодных условиях. В результате около пяти часов утра по владивостокскому времени 25 января 2018 года во время шторма судно "Восток" получило обледенение, потеряло устойчивость и затонуло. 20 членов экипажа в условиях невозможности покинуть опрокинувшееся и терпящее бедствие судно погибли.

Результаты ряда экспертиз и совокупность других доказательств позволили восстановить всю картину произошедшего. Завершение расследования уголовного дела стало возможным благодаря поисковым работам с применением глубоководного оборудования, которые проводились в 2019 и 2020 годах совместно с Минобрнауки и Минобороны России. В ходе работ в акватории Японского моря недалеко от места срабатывания аварийного радиобуя на глубине порядка 3 000 метров "Восток" был обнаружен. По инициативе следствия владельцами компании семье каждого погибшего моряка выплачено по 1,5 млн рублей в качестве компенсации.