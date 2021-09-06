Трутнев предложил увеличить количество лесопользователей для борьбы с пожарами в ДФО

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Увеличение числа лесопользователей необходимо на Дальнем Востоке как для борьбы с пожарами, так и для развития лесной отрасли округа. При этом необходимо решить проблему нехватки перерабатывающих мощностей и неудовлетворительного состояния лесных дорог, сообщил в понедельник на конференции по итогам VI Восточного экономического форума вице-премьер - полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев.

"Конечно, 100%, надо увеличивать количество лесопользователей - это важно и для борьбы с пожарами, это важно и для развития экономики лесной отрасли. Проблема в необходимости строительства дополнительных перерабатывающих мощностей - раз, и второе - это лесные дороги. Совершенно старая, простая история, наверное, это все-таки ближе к Министерству промышленности - я еще раз такое поручение дам, надо посмотреть экономику лесных дорог, надо найти на них деньги и потихоньку надо двигаться", - сказал он.