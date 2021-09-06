В Саратове мужчин, похитивших девушку, приговорили к колонии на сроки от 2,5 до 5,5 года

САРАТОВ, 6 сентября. /ТАСС/. Суд вынес приговор четырем мужчинам, которые признаны виновными в похищении 19-летней девушки в Саратове, фигурантам дела назначено лишение свободы на сроки от 2,5 до 5,5 года, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

"Четверо молодых людей (26, 21, 19 и 19 лет) признаны виновными по статье 126 УК РФ ("Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений")", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что 26-летний саратовец предложил своей 19-летней знакомой за вознаграждение фиктивно оформить на свое имя ИП. При этом, по данным следствия, он угрожал ей, если она вовремя не выйдет на связь или не прибудет по первому требованию. В октябре прошлого года злоумышленник длительное время не мог связаться с девушкой и вместе с приятелями похитил жертву. Они отвезли девушку в банк, где она совершила банковские операции, а затем незаконно держали в квартире.

Спустя сутки девушка, смогла позвонить своему знакомому, когда злоумышленники заснули. Тот сообщил о случившемся в полицию. Стражи правопорядка освободили жертву.

"Приговором суда 26-летнему мужчине назначено наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, 21-летнему мужчине - три года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, двум 19-летним - по два года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима каждому", - уточняется в сообщении.