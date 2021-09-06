Разыгравший в метро Москвы приступ от COVID-19 блогер вышел из СИЗО

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Блогер из Таджикистана Кароматулло Джаборов, который участвовал в розыгрыше приступа коронавирусной инфекции в метро, вышел на свободу, так как прокуратура и Московский метрополитен не стали обжаловать его приговор. Об этом ТАСС рассказал адвокат осужденного Роман Шахманов.

"Джаборов вышел на свободу, так как его приговор не стали обжаловать ни прокуратура, ни метрополитен, который проходил по делу потерпевшим. Приговор моего подзащитного вступил в силу, он освобожден", - сказал защитник.

2 февраля 2020 года Джаборов, находясь в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро "Полежаевская" до станции "Улица 1905 года" Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена, подал Исаченко сигнал к началу действий. Исаченко стал изображать болеющего вирусным заболеванием (кашлять, имитировать удушье и плохое самочувствие), упал на пол вагона и имитировал судороги и конвульсии. Джаборов подбежал к Исаченко и стал якобы измерять ему пульс, после чего закричал: "Коронавирус!". После этого Джаборов и Мелехов стали искусственно создавать панику среди пассажиров, призывая всех в срочном порядке покинуть вагон. Пассажиры восприняли происходящее всерьез и последовали призывам Джаборова и Мелехова.

Джаборов был приговорен к двум годам и четырем месяцам лишения свободы. Однако суд зачел ему время, проведенное в СИЗО, и после вступления приговора в силу он был освобожден из изолятора. Его сообщники получили условные сроки.