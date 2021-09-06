Под Волгоградом задержали покупателя магазина, напавшего на девушку-продавца

ВОЛГОГРАД, 6 сентября. /ТАСС/. Полиция Волгоградской области начала проверку по факту нападения мужчины на продавщицу одного из магазинов города Камышин, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.



Ранее в соцсетях и местных СМИ появилось видео, на котором мужчина выбивает из-под расставлявшей товары девушки-продавщицы стул, из-за чего та упала на кафельный пол магазина.



"Проводится проверка, устанавливается тяжесть вреда здоровью потерпевшей. Продавец поясняет, что мужчина разозлился на нее из-за того, что она по его просьбе не разменяла ему деньги. По результатам проверки будет принято решение", - сказали в пресс-службе, уточнив, что мужчина безработный, 1964 года рождения.