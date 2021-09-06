Следователи начали проверку по факту ДТП с участием депутата в Иркутской области

ИРКУТСК, 6 сентября. /ТАСС/. Следователи Иркутской области начали доследственную проверку по факту ДТП с участием депутата Заксобрания региона от КПРФ Антона Романова, о котором ранее сообщали СМИ. Об этом в понедельник сообщили журналистам в региональном следственном управлении СК РФ.

"6 сентября в СМИ и социальных сетях появилась информация о дорожно-транспортном происшествии с участием пешехода и депутата Законодательного собрания Иркутской области Антона Романова. Из публикаций следует, что в результате ДТП пострадала девушка, получив закрытую черепно-мозговую травму и иные телесные повреждения. Следственным отделом по Свердловскому району Иркутска следственного управления СК РФ по Иркутской области по факту нарушения правил дорожного движения, сопряженного с оставлением места совершения ДТП, организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

Ранее местные СМИ опубликовали видеообращение иркутской спортсменки Яны Шевкомуд, которая сообщила что в августе Антон Романов сбил ее на пешеходном переходе. По словам девушки, депутат торопился на встречу с губернатором, поэтому предложил не вызывать скорую помощь и полицию, а довезти ее до больницы самостоятельно. В результате ДТП спортсменка получила травмы, из-за которых не может продолжать тренировки. Романов пообещал возместить ущерб, однако впоследствии отказался от своих слов, отметила Шевкомуд.

По информации ведомства, 18 августа Романов, управляя внедорожником, наехал на девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу в Свердловском районе. Позже Романов явился в отдел полиции и сообщил о произошедшей аварии.Следователи выясняют все обстоятельства инцидента.

Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы регионального отделения КПРФ Павел Добродеев, совет фракции КПРФ в Законодательном собрании Иркутской области проведет внутреннее расследование по факту ДТП. Он добавил, что заседание совета состоится в ближайшее время, однако точная дату еще не назначили.