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На трассе в Ленобласти столкнулись два грузовика

В результате аварии произошел разлив топлива, пострадавших в ЧП нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Лобовое столкновение двух грузовых автомобилей произошло на трассе А-181 "Скандинавия" в понедельник. На данном участке организовано движение по одной полосе, сообщили журналистам в пресс-службе в учреждения "Упрдор Северо-Запад", которое обслуживает трассу.

"Около 16:10 поступила информация о ДТП на А-181 на 139-м км. Произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей. Произошел разлив топлива. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Как пояснили в учреждении, сотрудниками ГИБДД на участке организовано реверсивное движение.

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