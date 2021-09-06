Пытавшемуся поджечь судебного пристава жителю Башкирии ужесточили наказание с 5 до 12 лет

УФА, 6 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Башкирии добилась ужесточения приговора жителю Стерлитамака, который попытался поджечь судебного пристава за арест его автомобиля из-за долга в размере 270 тыс. рублей. Вместо пяти лет обвиняемому назначено 12 лет колонии строгого режима, сообщила пресс-служба прокуратуры республики в понедельник.

Судом первой инстанции обвиняемому было назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на год. Приговор был обжалован прокуратурой.

"Посчитав приговор чрезмерно мягким, прокуратура обжаловала его в апелляционном порядке. Вышестоящий суд признал доводы надзорного ведомства обоснованными, изменил приговор и назначил подсудимому наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В мае 2020 года судебный пристав арестовал автомобиль 42-летнего жителя Стерлитамака из-за долга на сумму 270 тыс. рублей. Желая отомстить, обвиняемый назначил встречу приставу на территории гаражного кооператива, где облил его бензином и попытался поджечь. Пристав сумел увернуться и отбежать, добавили в прокуратуре.