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У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,9

Данных о жертвах и разрушениях, а также угрозе цунами не поступало

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 6 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в понедельник в 22:00 (17:00 мск) у восточного побережья Тайваня. Об этом сообщила сейсмологическая служба китайского острова.

Эпицентр подземных толчков находился примерно в 49 км к юго-востоку от города Хуалянь. Очаг залегал на глубине 41,7 км под морским дном.

Данных о жертвах и разрушениях, а также угрозе цунами не поступало.

Тайвань с населением свыше 23 млн человек расположен в Тихом океане на стыке двух тектонических плит - "филиппинской" и "евразийской". Восточная часть острова считается одной из наиболее сейсмически опасных зон в Азии.

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