Пожарные ликвидировали очаг в северо-западной части мордовского заповедника

ТАСС, 6 сентября. Очаг в северо-западной части на территории Мордовского государственного природного заповедника им. П. Г. Смидовича, где с пожаром борются больше месяца, ликвидирован. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой ГУ МЧС по республике.

"Очаг в северо-западной части ликвидирован. Очаг в северо-восточной части локализован на площади 6 тыс. 400 га, площадь активного горения составляет 0,2 га", - отмечается в сообщении. По данным ГУ МЧС, в тушении природного пожара задействованы 705 человек и 145 единиц техники.

Пожар в заповеднике в Темниковском районе Мордовии возник 3 августа в результате грозы на пострадавшей от пожаров 2010 года территории, где остался валежник. Из-за жаркой и засушливой погоды, а также порывистого ветра огонь быстро распространился по территории заповедника и приблизился к Нижегородской области и закрытому городу Сарову, в котором находится Российский федеральный ядерный центр.

Мордовский государственный природный заповедник создан 5 марта 1936 года. Его площадь превышает 32,1 тыс. га. В заповеднике встречаются редкие животные и растения, занесенные в Красную книгу России.