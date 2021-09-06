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На участке красной ветки московского метро нет движения из-за проверки поезда

Поезда не ходят от "Юго-Западной" до "Университета"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Движения поездов нет на Сокольнической линии московского метрополитена из-за проверки одного состава. Об этом сообщается в понедельник в официальном аккаунте столичной подземки в Twitter.

"На Сокольнической линии (1) нет движения от "Юго-Западной" до "Университета" для проверки одного состава. В обратном направлении - движение с увеличенными интервалами", - говорится в публикации.

Столичный департамент транспорта в официальном Telegram-канале уточнил, что всех пассажиров станции "Проспект Вернадского" эвакуировали, станцию закрыли на вход.

"Все пассажиры покинули станцию "Проспект Вернадского", им ничего не угрожает. Сейчас она закрыта на вход. Поезда в направлении из центра проезжают ее без остановки", - говорится в публикации.

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