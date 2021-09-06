{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Дагестане мусоровоз насмерть сбил женщину

Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу и в момент наезда оказалась в "слепой зоне" машины

МАХАЧКАЛА, 6 сентября. /ТАСС/. Жительница Махачкалы погибла в результате наезда мусоровоза, об этом сообщает пресс-служба МВД Дагестана

"В Махачкале 65-летний местный житель, управляя автомобилем марки "КО-427-72" (мусоровоз), двигаясь со стороны улицы Батырмурзаева в сторону улицы Гоголя, совершил наезд на 52-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги в зоне пешеходного перехода и в момент наезда оказалась в "слепой зоне" автомобиля. В результате ДТП жительница Махачкалы с различными телесными повреждениями была доставлена в больницу, где затем скончалась", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияДагестан
В Крыму арестовали всех трех подозреваемых по делу о диверсии на газопроводе
Среди них зампредседатель запрещенного "Меджлиса" Нариман Джелялов
В Крыму арестовали всех трех подозреваемых по делу о диверсии на газопроводе
Читать полностью