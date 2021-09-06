В Дагестане мусоровоз насмерть сбил женщину

МАХАЧКАЛА, 6 сентября. /ТАСС/. Жительница Махачкалы погибла в результате наезда мусоровоза, об этом сообщает пресс-служба МВД Дагестана

"В Махачкале 65-летний местный житель, управляя автомобилем марки "КО-427-72" (мусоровоз), двигаясь со стороны улицы Батырмурзаева в сторону улицы Гоголя, совершил наезд на 52-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги в зоне пешеходного перехода и в момент наезда оказалась в "слепой зоне" автомобиля. В результате ДТП жительница Махачкалы с различными телесными повреждениями была доставлена в больницу, где затем скончалась", - говорится в сообщении.