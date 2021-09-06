Экс-чиновник Ростехнадзора в Белгородской области получил 2,5 года колонии за взятку

ТАСС, 6 сентября. Суд в Белгороде приговорил бывшего заместителя руководителя Верхне-Донского управления Ростехнадзора к двум с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в размере 460 тыс. рублей за получение взятки в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

"Приговором суда бывшему чиновнику назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом 460 тыс. рублей, кроме того, после отбытия наказания осужденный на четыре года лишен права замещать определенные должности", - говорится в сообщении.

Суд признал бывшего чиновника виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"). В сентябре 2020 года в городе Губкин подсудимый передал представителю АО "Комбинат КМАРуда" счет на 230 тыс. рублей за приобретаемые им для личных нужд кровельные материалы, "тем самым давая понять, что счет необходимо оплатить за оказание общего покровительства деятельности данного предприятия при осуществлении надзорных функций в области промышленной безопасности", уточняет пресс-служба.

Компания оплатила счет, чиновник получил незаконную имущественную выгоду - в его личное домовладение были поставлены стройматериалы и использованы по назначению.